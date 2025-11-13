Τρύφωνας Σαμαράς: «Αν έφευγα και ανέβαινα στο αεροπλάνο, σήμερα μπορεί να μην ζούσα»

Σε αποκαλύψεις για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πέρυσι, προχώρησε ο γνωστός κομμωτής, Τρύφωνας Σαμαράς.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο, Ηλία Σκουλά.

«Όταν μπεις στο τρυπάκι και κάνεις τηλεόραση, μετά θα ήταν ψέματα να πεις ότι δεν σου λείπει. Είναι ωραίο το γυαλί το άτιμο, αλλά πρέπει να ταιριάζεις και με αυτούς που θα συνυπάρξεις γιατί μόνος σου, ούτε στον παράδεισο», είπε αρχικά ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Για το αν έχει δεχτεί κάποια τηλεοπτική πρόταση, ο Τρύφωνας Σαμαράς απάντησε: «Δεν χτύπησε το τηλέφωνό μου για να συμμετέχω σε κάποια εκπομπή, μου αρέσει που δεν είμαι στην τηλεόραση, θα ήθελα μόνο αν έβρισκαν κάτι που θα μου ταίριαζε. Έχω μιλήσει για κάποιες προτάσεις αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο».

Για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πριν από έναν χρόνο, ο γνωστός κομμωτής ανέφερε: «Είχα έναν πόνο και μόλις το αντιλήφθηκα, πήρα ο ίδιος την γιατρό μου και της είπα “έρχομαι να εγχειριστώ”. Ήταν να κάνω ένα ταξίδι στον Καναδά. Αν δεν είχα αντιληφθεί τον πόνο και ανέβαινα στο αεροπλάνο, σήμερα μπορεί και να μην ζούσα. Πλέον βάζω προτεραιότητα την υγεία μου».

«Παρόλο που έχω συνεργαστεί με celebrities πρώτης γραμμής, εγώ δεν το θεωρώ κάτι το σημαντικό. Όταν πήγαιναν να πάρουν τα μυαλά μου αέρα, η μητέρα μου μού έλεγε ”ποιος νομίζεις ότι είσαι; ένας κομμωτής είσαι. Δεν με στενοχωρούσε καθόλου αυτό», κατέληξε ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Τρύφωνας Σαμαράς είχε πει στο Buongiorno: «Έπαθα κάτι σαν ειλεό. Το πρόλαβα. Δεν είναι καθόλου αστείο. Έκανα χειρουργείο. Τώρα είμαι καλύτερα. Είμαι λίγο ταλαιπωρημένος. Το είχα έναν μήνα τώρα αλλά δεν είχα κανένα θέμα. Όταν πήγα στο νοσοκομείο πόναγα πολύ. Τώρα είμαι στο νοσοκομείο, θα μείνω και σήμερα εδώ»

