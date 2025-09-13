Τροχαίο στο Βόλο: Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από όχημα

Σε κρίσιμη κατάσταση ηλικιωμένος πεζός στο Βόλο μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όπου παρασύρθηκε από όχημα ενώ διέσχιζε τον δρόμο.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (13.9.25), στην οδό Δευτέρας Νοεμβρίου. Πεζός ηλικιωμένος άνδρας παρασύρθηκε απο όχημα ενώ προσπαθούσε να περάσει το δρόμο, στο ύψος του Supermarket Βασιλόπλος.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον τραυματία σε κρίσιμη κατάσταση. Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

Πηγή: ertnews.gr