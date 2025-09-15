Τροχαίο στη Χαλκίδα: «H μηχανή πήρε αμέσως φωτιά λες και έγινε έκρηξη», είπε αυτόπτης μάρτυρας

Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας για το θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στην Χαλκίδα με νεκρό 33χρονο οδηγό μηχανής, ο οποίος «εκσφενδονίστηκε 150 μέτρα και η μηχανή του πήρε αμέσως φωτιά».

Αυτόπτης μάρτυρας που ήταν στο σημείο της τραγωδίας το πρωί της Κυριακής (14.9.25), μιλώντας ανέφερε πως «δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου, η σύγκρουση ήταν σφοδρή το παιδί εκσφενδονίστηκε πολλά μέτρα μακριά, η μηχανή του πήρε αμέσως φωτιά λες και έγινε έκρηξη».

Ο 33χρονος ήταν από την περιοχή της Χαλκίδας και εργαζόταν ως μπάρμαν σε γνωστό μαγαζί της πόλης.

Το περιστατικό έγινε στον δρόμο Χαλκίδας-Αρτάκης, στη Λιανή Άμμο, ύψος της κάβας κρασιών «Νεμέα».

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ένα φορτηγό έκανε αναστροφή προς Χαλκίδα, μπροστά από τον 33χρονο κινούταν άλλο όχημα το οποίο δεν μπορούσε με τίποτα να αποφύγει με αποτέλεσμα η μηχανή να αρπάξει φωτιά.

Η μηχανή εκτοξεύτηκε στην απέναντι προστατευτική μπάρα, πήρε φωτιά και κατέληξε φλεγόμενη στο οδόστρωμα, διανύοντας αρκετά μέτρα πριν σταματήσει έξω από το κέντρο διασκέδασης «FIX».

