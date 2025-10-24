Τροχαίο ατύχημα στη γέφυρα Ματσουκίου – Τραυματίστηκαν οδηγός και συνοδηγός

Τροχαίο ατύχημα στη γέφυρα Ματσουκίου – Τραυματίστηκαν οδηγός και συνοδηγός
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:00 το μεσημέρι της Παρασκευής, 24 Οκτωβρίου, στη γέφυρα Ματσουκίου.

 

Όχημα τύπου 4x4, το οποίο έφερε τρέιλερ, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ο οδηγός και ο συνοδηγός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνοδηγός φέρει πιο σοβαρά τραύματα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Δείτε φωτογραφίες:

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

«Ντελίριο» στο Αγρίνιο για το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας – Και αύριο Σάββατο στην πλατεία Δημοκρατίας

«Ντελίριο» στο Αγρίνιο για το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας – Και αύριο Σάββατο στην πλατεία Δημοκρατίας

«Ντελίριο» στο Αγρίνιο για το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα παραμείνει στην πλατεία Δημοκρατίας σήμερα Παρασκευή (24/10) μέχρι και τις 22:00, ενώ αύριο Σάββατο (25./10) θα είναι στην πλατεία από τις 11:00 το πρωί μέχρι και τις 22:00

24 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ, ΜΑΤΣΟΥΚΙ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;