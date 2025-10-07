Τρόμος στο Σίδνεϊ: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ, πυροβολώντας αδιακρίτως επί δύο ώρες - 16 τραυματίες

Ένας ομογενής o Αρτέμιος Μίντζας, συνελήφθη στην Αυστραλία έπειτα από πρωτοφανές περιστατικό ανταλλαγής πυροβολισμών στο Σίδνεϊ, που προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ανθρώπων και σκόρπισε τον τρόμο στο προάστιο Κρόιντον Παρκ.

Ο 60χρονος Αρτέμιος Μίντζας, πατέρας δύο παιδιών, που ζει μόνος και εργάζεται στον Σιδηρόδρομο του Σίδνεϊ, πυροβόλησε περίπου 50 φορές εναντίον πεζών, αυτοκινήτων και κτιρίων, πριν συλληφθεί από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, νωρίς το πρωί της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με το ABC (Australian Broadcasting Corporation), η περιοχή αποκλείστηκε για περισσότερες από δύο ώρες, ενώ οι αστυνομικοί αντάλλαξαν πυρά με τον δράστη, σε αυτό που οι Αρχές χαρακτήρισαν ως «εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση». Ο Μίντζας, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε ταμπουρωθεί και πυροβολούσε «αδιακρίτως», με καραμπίνα διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών, από το παράθυρο διαμερίσματος πάνω από επιχείρηση, προκαλώντας ζημιές σε 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου.

Στις 9:30 το βράδυ (τοπική ώρα, 5:30 το πρωί ώρα Ελλάδας) -και ενώ το «αμόκ» πυροβολισμών είχε ξεκινήσει περί τις 7:45 (τοπική ώρα, 3:45 ώρα Ελλάδας)- οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο διαμέρισμα και τον συνέλαβαν. Ο 60χρονος τραυματίστηκε ελαφρά, κυρίως στο μάτι, από θραύσματα γυαλιού, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bankstown, όπου νοσηλεύθηκε φρουρούμενος και υποβλήθηκε σε ψυχιατρική αξιολόγηση.

Ο Μίντζας κατηγορείται συνολικά για 25 αδικήματα, μεταξύ αυτών 18 για πυροβολισμούς με πρόθεση ανθρωποκτονίας, κατοχή γεμάτου όπλου και χρήση πυροβόλου όπλου για αποφυγή σύλληψης. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας αναφέρει ότι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων πέντε εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Οι περισσότεροι υπέστησαν τραυματισμούς από θραύσματα ή σοκ, ενώ ένας άνδρας περίπου 50 ετών δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό και στο στήθος και υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Ευτυχώς, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο αναπληρωτής διοικητής Στίβεν Πάρι δήλωσε ότι ο ομογενής «συνεργάζεται και μιλά ελεύθερα» με τις Αρχές, προσθέτοντας πως τα τελευταία 20 χρόνια είχε ελάχιστες επαφές με την αστυνομία και δεν είχε καταγεγραμμένο ιστορικό ψυχικής ασθένειας. «Είναι απίστευτο ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του. Σε 35 χρόνια υπηρεσίας έχω δει ελάχιστες περιπτώσεις όπου κάποιος πυροβολεί τυχαία ανθρώπους στον δρόμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αστυνομία επισημαίνει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατία, αλκοόλ ή ναρκωτικά, ενώ διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο ο Μίντζας απέκτησε το όπλο και αν διέθετε νόμιμη άδεια οπλοκατοχής.

«Έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη»

Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές χάους και πανικού. Η Aysegul, ιδιοκτήτρια του «Croydon Park Kebab House» που βρίσκεται δίπλα στο διαμέρισμα του δράστη, δήλωσε ότι αρχικά άκουσε δύο πυροβολισμούς, χωρίς να καταλάβει τι συμβαίνει. «Και ξαφνικά άρχισε ένα ατελείωτο "μπαμ μπαμ μπαμ", χωρίς σταματημό» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η μυρωδιά από το μπαρούτι έφτασε μέχρι μέσα στο μαγαζί.

Η ίδια και οι πελάτες κλείστηκαν μέσα στο εστιατόριο μέχρι τις 10 το βράδυ, κατόπιν οδηγιών της αστυνομίας. Το πρωί της Δευτέρας, οι δρόμοι της περιοχής θύμιζαν σκηνικό πολέμου: τρύπες από σφαίρες σε τοίχους, κατεστραμμένα τζάμια και ίχνη από την επιχείρηση των Αρχών.

Πρωτοφανές περιστατικό για το Σίδνεϊ

Ο αναπληρωτής επίτροπος Τρεντ Κινγκ χαρακτήρισε το περιστατικό «πρωτοφανές για το Σίδνεϊ», υπογραμμίζοντας ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο να σημειωθούν τόσοι πυροβολισμοί χωρίς απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ο κάτοικος Ματ Ιόκο, που εργάζεται σε κτηνιατρείο κοντά στο διαμέρισμα, περιέγραψε πώς έφτασε στο σημείο λίγο μετά τις 8 το βράδυ και βρήκε τον δρόμο αποκλεισμένο. «Ήταν πολύ τρομακτικό να σκεφτείς ότι, αν είχα περάσει λίγα λεπτά νωρίτερα, ίσως να μην ήμουν εδώ σήμερα» είπε συγκλονισμένος, σύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα».

Ο Μίντζας οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου στο Burwood, όπου οι δικαστές του αρνήθηκαν αποφυλάκιση με εγγύηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

protothema.gr