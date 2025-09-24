Τρόμος για ηλικιωμένο στο Ζαγόρι: Δέχθηκε επίθεση από αρκούδα στην αυλή το σπιτιού του

Τον απόλυτο εφιάλτη βίωσε ένας ηλικιωμένος στο Ζαγόρι, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από αρκούδα στην αυλή το σπιτιού του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ηλικιωμένος δέχθηκε την επίθεση στην αυλή του σπιτιού του στην Δόλιανη Ζαγορίου, όπου είχε εισβάλλει το άγριο ζώο αναζητώντας σταφύλια και άλλα φρούτα.

Στο χώρο αυτό και με τις ακριβείς συνθήκες να μην είναι ακόμη γνωστές ο ηλικιωμένος δέχθηκε την επίθεση του ζώου.

Άλλοι συγχωριανοί του που άκουσαν τις φωνές προσέτρεξαν για βοήθεια και αντίκρισαν τον γείτονά τους αιμόφυρτο.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο για την διακομιδή του στο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι οι αρκούδες συχνά φτάνουν μέσα στα χωριά καθώς ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί, προκαλούν ζημιές σε καλλιέργειες και σε καρποφόρα δέντρα όμως το συγκεκριμένο συμβάν είναι πρωτοφανές για το Ζαγόρι.

Πηγή: epiruspost.gr