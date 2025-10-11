Τρόμος για γυναίκα στην Πάτρα: Της έστησε καρτέρι ο σύντροφός της και της επιτέθηκε

Από περαστικούς σώθηκε μια γυναίκα που δέχθηκε άγρια επίθεση στην Πάτρα, όταν της έστησε καρτέρι ο σύντροφός της και ξεκίνησε να την χτυπά.

Το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας έγινε το βράδυ της Παρασκευής (10.10.2025). Ο άνδρας φαίνεται πως είχε στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην περιοχή της Αγίας Σοφίας στην Πάτρα και όταν την είδε ξεκίνησε να την κυνηγά.

Ο δράστης εν τέλει την έπιασε και ξεκίνησε να την χτυπά με μανία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να ουρλιάζει για βοήθεια.

Δείτε το βίντεο:

Τις φωνές της άκουσαν περαστικοί οι οποίοι όρμησαν προς το μέρος του δράστη και ξεκίνησαν να τον κυνηγούν. Εν τέλει τον έπιασαν και κάλεσαν την αστυνομία για να τον συλλάβει.

Πηγή: newsit.gr