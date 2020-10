Τρομοκρατική επίθεση στη Γαλλία: Αποκεφάλισαν γυναίκα στη Νίκαια -3 νεκροί

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε μια εκκλησία της Νίκαιας στη Γαλλία και σύμφωνα με πληροφορίες τρία άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Στο σημείο σπεύδει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Ο δράστης φέρεται να αποκεφάλισε μία γυναίκα, και σύμφωνα με τη Daily Mail κι έναν άνδρα, ενώ ο δήμαρχος της πόλης, Κριστιάν Εστροζί, κάνει λόγο για πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Επισήμως ο αριθμός των νεκρών είναι δύο, αλλά αστυνομική πηγή μίλησε στο BFMTV για τρία θύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο γυναίκες και έναν άνδρα. Το γαλλικό Actu17.fr μεταδίδει ότι ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» και ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι η επίθεση έγινε εντός του ναού της Νοτρ Νταμ στη Νίκαια, γύρω στις 09:00 τοπική ώρα την ώρα που ήταν σε εξέλιξη λειτουργία. Το πτώμα της μίας γυναίκας βρέθηκε μέσα στο ναό, ενώ η δεύτερη σκοτώθηκε στο δρόμο ενώ αναζητούσε καταφύγιο.

Η στιγμή που Γάλλοι αστυνομικοί εισβάλουν στην εκκλησία

Nice,France

Death toll rises to 3.

A woman was decapitated during the knife attack in French city of Nice by muslim….. pic.twitter.com/KSAsWsCQoA

