Τρομακτικό βίντεο από το φεστιβάλ Coachella: Ακροβάτισσα έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος

Οπτικοακουστικό υλικό από τη δεύτερη νύχτα του μουσικού φεστιβάλ το Σάββατο δείχνει τη συγκλονιστική στιγμή που η χορευτής έπεσε αφού στροβιλίστηκε στον αέρα μέσα στην αμυδρά φωτισμένη αίθουσα καθώς οι παρευρισκόμενοι χόρευαν μαζί με τη μουσική.

Η ακροβάτισσα φαίνεται να στριφογυρίζει γύρω από μια κρεμαστή κουρτίνα και καθώς ξετύλιγε το σεντόνι φαίνεται να χάνει τη λαβή της, πέφτοντας ανάμεσα σε δύο ηχεία.

Η γυναίκα έμεινε ακίνητη στο έδαφος, καθώς ο κόσμος έσπευσε να τη βοηθήσει, και οι τραυματιοφορείς έφτασαν γρήγορα για να την απομακρύνουν.

Δεν ήταν σαφές την Κυριακή αν η γυναίκα υπέστη τραυματισμό ενώ χόρευε ή απλά έχασε το κράτημά της, αναφέρει το TMZ.

Το πρακτορείο σημείωσε ότι ένα νεαρό μέλος του πλήθους λιποθύμησε όταν είδε τη γυναίκα να πέφτει, ενώ άλλοι έσπευσαν να κάνουν τον DJ να σταματήσει να παίζει όταν έφτασαν οι νοσοκόμοι.

Η κατάσταση της χορεύτριας παραμένει αδιευκρίνιστη, αλλά σύμφωνα με τη nypost κατάφερε να ανοιγοκλείσει τα μάτια της προτού την μεταφέρουν οι πρώτοι διασώστες.

Are concerts becoming to dangerous? 😳😱..there have been numerous deadly accidents that have happened recently during concerts and Coachella was not accident free at all 😭..a female acrobat fell from the sky during the concert 😭 #COACHELLA2023 #Coachella pic.twitter.com/L4sWYlBy8h

— bwill (@skyballer77) April 16, 2023