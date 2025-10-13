Τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεαρή οδηγός «γκρέμισε» στάση λεωφορείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν νεαρή οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε στάση λεωφορείων, στην οποία ευτυχώς δεν υπήρχε κόσμος εκείνη την ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (12.10.25) στον Εύοσμο, ευτυχώς χωρίς ανθρώπινες απώλειες και με μοναδική ελαφρά τραυματισμένη την ίδια την 24χρονη οδηγό.

Στην οδό Καραολή Δημητρίου 225 η νεαρή οδηγός, ερχόμενη απ’ τον Εύοσμο και προσπαθώντας να φτάσει στη Σταυρούπολη, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, έκανε μερικούς ελιγμούς και τελικά έπεσε πάνω στην στάση, την οποία κυριολεκτικά ισοπέδωσε.

Άνθρωποι της γειτονιάς άκουσαν τον εκκωφαντικό θόρυβο που έμοιαζε με έκρηξη και έσπευσαν να δουν τι συνέβη και να βοηθήσουν. Όπως περιέγραψαν στην κάμερα της ΕΡΤ, η νεαρή οδηγός δεν είχε συναίσθηση τι συνέβη και επαναλάμβανε πως ήθελε να πάει σπίτι της, ενώ δεν είχε καταλάβει καν ότι είχε προσκρούσει πάνω στη στάση.

Ευτυχώς η ώρα του συμβάντος, 04:50 το πρωί, ήταν τέτοια που δεν υπήρχε κανείς στη στάση και οι ζημιές ήταν μόνο υλικές, ενώ η νεαρή οδηγός τραυματίστηκε μόνο ελαφρά.

<br />

Την επιβίβασαν σε ασθενοφόρο και η νεαρή οδηγός διακομίστηκε σε εφημερεύον νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ έγινε και αιμοληψία που θα αποκαλύψει εάν και κατά πόσον είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Πηγή: ertnews.gr