Τρομακτικό ατύχημα σε αγώνα ράλι στην Κρήτη - Αγωνιστικό όχημα εκτοξεύτηκε σε γκρεμό

Τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στον αγώνα ράλι της 10ης Ανάβασης Βραχασίου στην Κρήτη, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο με οδηγό τον Στράτο Σταματάκη προσέκρουσε στο πρανές της διαδρομής και εκτοξεύτηκε σε γκρεμό.

Ευτυχώς, ο οδηγός δεν τραυματίστηκε, όπως ο ίδιος επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του στο Facebook.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, φαίνεται η στιγμή της πρόσκρουσης και της πτώσης του οχήματος. Ο Σταματάκης ευχαρίστησε τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου, Γιώργο Πουλάκη, για τα μέτρα προστασίας που λειτούργησαν άψογα, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις στην ασφάλεια.

Δείτε βίντεο:

«Η σύγκρουση ήταν σφοδρή αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου λειτούργησαν άψογα. Δεν πρέπει να υπάρχουν “ελαφριές” εκπτώσεις στην ασφάλεια ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το ατύχημα, ο οδηγός ανακοίνωσε ότι μπαίνουν τίτλοι τέλους για το “λιοντάρι”, όπως αποκαλούσε το όχημα, το οποίο συμμετείχε στον πρώτο του αγώνα το 2015 και στον τελευταίο το 2025.

Ο Σταματάκης ευχαρίστησε τον Αθλητικό Όμιλο Κρήτης – Αοκρήτης για την άμεση επέμβαση και την ασφαλή απομάκρυνσή του από το σημείο, καθώς και για την ανώδυνη περισυλλογή του αυτοκινήτου.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήταν δίπλα μας για άλλη μια χρονιά στην προσπάθεια διάδοσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το μέλλον της αγωνιστικής δράσης είναι αβέβαιο, αλλά η στήριξη του κόσμου δίνει δύναμη.

Πηγή: npress.gr