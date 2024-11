Η τρομακτική στιγμή που κρουαζιερόπλοιο παίρνει κλίση 45 μοιρών εν μέσω καταιγίδας: «Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Ο Καναδός επιβάτης Νταν Σο, 41 ετών, κατέγραψε την αγωνιώδη προσπάθεια των ανθρώπων γύρω του να σταθούν όρθιοι, με αντικείμενα να πέφτουν και να σπάνε γύρω τους, την ώρα που το Explorer of the Seas της Royal Caribbean έπλεε κοντά στις ακτές της Αφρικής.

«Ήταν σαν τον Τιτανικό», δήλωσε ο Σο στο Kennedy News and Media, περιγράφοντας το περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου ούρλιαζαν, ενώ ακούγονταν ήχοι ποτηριών να σπάνε. «Σκέφτηκα ότι αυτό ίσως είναι το τέλος και ότι το πλοίο θα βυθιζόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Έβγαλα το κινητό μου και έστειλα ένα μήνυμα στους συναδέλφους μου, λέγοντάς τους ότι δεν ξέρω τι θα συμβεί και να προσέχουν».

«Έγραφα το τελευταίο μου μήνυμα, πιστεύοντας ότι θα πεθάνω», συμπλήρωσε ο 41χρονος, που ταξίδευε για πρώτη φορά στη ζωή του με κρουαζιερόπλοιο.

Ο Σο μόλις είχε αποχωρήσει από μία δραστηριότητα που προσφέρει η 12ήμερη κρουαζιέρα του Explorer of the Seas, που αναχωρεί από τη Βαρκελώνη της Ισπανίας με τελικό προορισμό το Μαϊάμι, όταν το τεράστιο πλοίο χτυπήθηκε από ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 128 χλμ την ώρα.

Σύμφωνα με το CBS News, ένας επιβάτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, ενώ ζητήθηκε από τους επιβάτες να μείνουν στα δωμάτιά τους κατά τη διάρκεια ελέγχων ασφαλείας, που κράτησαν μία ώρα.

