Τρόφιμα και σχολικά είδη μοίρασε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Μεσολογγίου

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, μοίρασε σήμερα Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2025, και κατά τις ώρες 09:00 έως 13:00, τρόφιμα και σχολικά είδη.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε και διανομή σχολικών ειδών στα παιδιά των εγγεγραμμένων
οικογενειών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω της δράσης
«Μαζεύουμε Σχολικά» που πραγματοποιήθηκε και φέτος κατόπιν συνεργασίας του
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας και Διοικητικών Υπηρεσιών, Δημήτρη Ράπτη και των
στελεχών των κοινωνικών δομών του Τμήματος Πρόνοιας

Η πράξη «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου» με Κωδικό ΟΠΣ 6002338, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική
Ελλάδα 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (Ε.Κ.Τ.+).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει για πληροφορίες καθημερινά στο τηλέφωνο:
2631023192 ή στο email: koin.pantop.ipmes@gmail.com

Ετικέτες: Κοινωνικό Παντοπωλείο

