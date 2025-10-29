Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
«Τροχός της Τύχης»: Ο Μεσολογγίτης Παναγιώτης βρήκε τον γρίφο σε ένα δευτερόλεπτο και έφυγε με 5.000 ευρώ!

Εντυπωσίασε ο Μεσολογγίτης Παναγιώτης στον «Τροχό της Τύχης» του Star Channel, λύνοντας τον τελικό γρίφο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και κερδίζοντας πάνω από 5.000 ευρώ!

Από τους πρώτους γύρους συγκέντρωσε 2.150 ευρώ και στον Μεγάλο Τελικό κλήθηκε να λύσει τον γρίφο από την κατηγορία «Κοινό Συνθετικό», έχοντας και τη βοήθεια των μόνιμων γραμμάτων Λ, Π, Σ, Τ και Α ενώ ο ίδιος είπε τα Ρ, Κ, Ν, Μ και Η με την απάντηση να… βγάζει μάτι οπότε αυτό που έκανε ήταν απλά να το διαβάσει.

Με αυτή την απάντηση κέρδισε άλλες 3.000 ευρώ και μόνο ικανοποιημένος θα μπορούσε να είναι παρά το γεγονός πως δε βρήκε τη φέτα με το μεγάλο δώρο του επιτυχημένου τηλεπαιχνιδιού, το αυτοκίνητο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο από τον τελικό γύρο που του πρόσφερε σε χρόνο-ρεκόρ τα πιο πολλά χρήματα:

