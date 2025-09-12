Τροχαίο στον Πειραιά: «Μαύρισαν όλα, ένιωσα μια ζαλάδα», είπε ο οδηγός του τραμ

Συγκλονίζει η μαρτυρία του οδηγού του τραμ που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον Πειραιά, με δεκάδες τραυματίες, μετά από σύγκρουση με λεωφορείο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Τροχαίας για το ατύχημα που σημειώθηκε στον Πειραιά, όταν τραμ συγκρούστηκε με λεωφορείο. Δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν και υπήρξε αναστάτωση στο σημείο, με τις ΣΤΑΣΥ να αποδίδει το ατύχημα σε αδιαθεσία του οδηγού. Μάλιστα, ο οδηγός του τραμ μίλησε στο Star για το περιστατικό.

«Μαύρισαν όλα. Δεν ξέρω τι ήταν, κάνω εξετάσεις. Ψάχνουμε τώρα. Ψάχνουν οι γιατροί να δουν τι συνέβη. Πόνεσα πάρα πολύ στο στήθος Ένιωσα μια ζαλάδα σα να χάθηκα. Ένα μούδιασμα στο αριστερό μου χέρι. Και μετά είδα την καμπίνα με τα τζάμια», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήταν σε σύγχυση», ανέφερε ο Πρόεδρος Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττική για τον συνάδελφό του

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής, Χρήστος Τσόλης, είπε: «Το πρώτο πράγμα που ρώτησε είναι τι κάνουν οι επιβάτες και αν χτύπησε κανένας. Μετά ρώτησε για τα παιδιά του.

Ήταν λίγο σε μία κατάσταση σύγχυσης. Οι εξετάσεις του συναδέλφου δεν είχαν δείξει κάποιο πρόβλημα, γιατί σε κάθε περίπτωση ο γιατρός εργασίας δεν θα του έβγαζε το χαρτί καταλληλόλητας».

Καπάκι πινακίδας χτύπησε τον οδηγό του λεωφορείου -Έκανε τέσσερα ράμματα στο κεφάλι

Όσον αφορά τον οδηγό του λεωφορείου, σύμφωνα με τον Λεωνίδα Σκουλό, μέλος του ΔΣ Συνδικαλιστών Εργαζομένων του ΟΑΣΑ, χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να κάνει τέσσερα ράμματα.

«Ο οδηγός τραυματίστηκε όταν έπεσε ένα καπάκι από εκεί που είναι η πινακίδα του λεωφορείου. Με το τράνταγμα έπεσε και τον χτύπησε στο κεφάλι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ελευσίνας κι έκανε τέσσερα ράμματα στο κεφάλι», είπε στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό.

Ο οδηγός του τραμ προσπάθησε να σταματήσει το όχημα

«Έπεσε κόσμος και κάτω. Ήταν πολύ μεγάλο το τράνταγμα. Ακόμη κι εγώ που καθόμουν σε θέση, οριακά αγκαλιάστηκα με τον απέναντί μου», υποστήριξε γυναίκα που βρισκόταν στο λεωφορείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός του τραμ προσπάθησε να σταματήσει το όχημα που οδηγούσε, όμως δεν τα κατάφερε. Έτσι, έπεσε πάνω στο λεωφορείο, που μόλις είχε φτάσει στη στάση και αποβίβαζε επιβάτες.

Πηγή: iefimerida.gr