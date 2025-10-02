Τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί 2,5 ετών

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και εγκατάλειψη ενός παιδιού 2,5 ετών σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1.10.25) επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, όπου οδηγός μηχανής παρέσυρε το παιδί και συνέχισε κανονικά την πορεία του.

Το παιδί έχει υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, καθώς βρισκόταν μέσα στο καρότσι του.

Ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού.

