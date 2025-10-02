Τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί 2,5 ετών

Τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε παιδί 2,5 ετών
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση και εγκατάλειψη ενός παιδιού 2,5 ετών σημειώθηκε στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (1.10.25) επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου, όπου οδηγός μηχανής παρέσυρε το παιδί και συνέχισε κανονικά την πορεία του.

Το παιδί έχει υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, καθώς βρισκόταν μέσα στο καρότσι του.

Ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού.

Πηγή: lifo.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Νεκρή 17χρονη Ελληνοαμερικανίδα: Την παρέσυρε σκόπιμα συμμαθητής της που την παρενοχλούσε

Νεκρή 17χρονη Ελληνοαμερικανίδα: Την παρέσυρε σκόπιμα συμμαθητής της που την παρενοχλούσε

Οργή προκαλεί η υπόθεση της φρικτής απώλειας της 17χρονης Ελληνοαμερικανίδας, Μαρίας Νιώτη και της φίλης της, Ιζαμπέλας Σάλας που έχασαν τη ζωή τους όταν ένα τζιπ που οδηγούσε συμμαθητής τους τις παρέσυρε σκόπιμα

01 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, παιδί, παράσυρση, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;