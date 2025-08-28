Τροχαίο στο Σχηματάρι: Βίντεο από την σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο

Συγκλονίζει το βίντεο από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο Σχηματάρι, με σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη πριν από 3 ημέρες στο Σχηματάρι. Το μεσημέρι της Δευτέρας (25.08.2025), σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Σχηματάρι.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο.

Λίγα 24ωρα αργότερα, ένα βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το evia online, που δείχνει ακριβώς τη στιγμή του τροχαίου.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: eviaonline.gr