Τροχαίο στο Περιστέρι: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση μητέρας και παιδιού

Καρέ καρέ η σοκαριστική παράσυρση της μητέρας και του παιδιού από κάμπριο, σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε στο Περιστέρι.

Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχαμε το βράδυ της Τρίτης 21/10 στο Περιστέρι. Ο οδηγός ενός κάμπριο ΙΧ, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, παρασύροντας μια μητέρα και το παιδάκι της. Ο πατέρας του κοριτσιού, που βρέθηκε κάτω από τις ρόδες και γλίτωσε από θαύμα μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του STAR ενώ εξασφάλισε επίσης βίντεο-ντοκουμέντο από τη τρελή πορεία, αποτυπώνοντας καρέ-καρέ τη σφοδρή πρόσκρουση.

Τροχαίο ατύχημα στο Περιστέρι: «Σήκωσαν το αυτοκίνητο και έβγαλαν το παιδί από κάτω»

«Δεν έχουμε κοιμηθεί και έχουμε "φάει" το σοκ της ζωής μας. Σήκωσαν το αυτοκίνητο και έβγαλαν το παιδί από κάτω. Μέχρι σήμερα το πρωί, το παιδί δεν είχε επαφή με τίποτα. Δεν ήξερε ποιος είναι ο μπαμπάς, ποιος είναι η μαμά, ποια είναι η θεία. Δεν ήξερε τίποτα...», λέει ο πατέρας του παιδιού. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που παρέσυρε αρχικά ένα παρκαρισμένο Ι.Χ., μια μηχανή και το όχημα βρέθηκε πάνω στο μηχανάκι και στο πεζοδρόμιο και οι ρόδες πάνω από τη μέση του κοριτσιού.

Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, αν δεν ήταν το μηχανάκι το παιδί ίσως να μη ζούσε! «Αυτό "θαύμα" έγινε, ούτε γρατζουνιά δεν έπαθε το παιδί, λίγο το στόμα του, χτύπησε, σχίστηκε. Ότι πίνετε, το είχε πιει. Σκόνη λέγεται, χασίσι λέγεται, ποτό λέγεται, τα πάντα όλα». «Υπό την επήρεια ουσιών και πολύ μάλιστα ήταν χαμένος στον κόσμο του, πιστεύω ούτε κατάλαβε τι έκανε...», τονίζει αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

Δείτε το βίντεο:

Περιστέρι: Περαστικοί πήραν τα κλειδιά για να μην διαφύγει ο οδηγός του κάμπριο

Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον οδηγό, παίρνοντάς του τα κλειδιά του οχήματος του. «Ο οδηγός ήταν κομμάτια, χάλια. Προσπαθούσε να διαφύγει. Τι κάναμε; Του πήραμε τα κλειδιά, τον κρατάγαμε μέχρι να έρθει η αστυνομία...».

Πηγή: parapolitika.gr