Τροχαίο στο Παγκράτι: Νεκρή μητέρα ΑμεΑ κοριτσιού που παρασύρθηκε μετά από σύγκρουση ΙΧ

Νεκρή η μητέρα ενός ΑΜΕΑ κοριτσιού, που έχασε τη ζωή της σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι, όταν παρασύρθηκε, μετά από σύγκρουση δύο ΙΧ.

Τραγικές διαστάσεις έχει πάρει το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (21.11.25) στην συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου με εμπλεκόμενα δύο οχήματα και μία πεζή που παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Η 58χρονη που έχασε την ζωή της ήταν μητέρα ενός ΑΜΕΑ κοριτσιού που βρισκόταν μαζί της και ευτυχώς δεν χτύπησε.

Το κορίτσι είχε μόνο την μητέρα του, η οποία είχε αναλάβει εξολοκλήρου τη φροντίδα του καθώς ο πατέρας του κοριτσιού δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Οι άντρες της Τροχαίας έχουν μεταφέρει το κορίτσι στο Τμήμα για προστασία και συμπαράσταση από ψυχολόγο και γίνεται παράλληλα προσπάθειά για την μεταφορά του σε κάποια δομή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο 84χρονος οδηγός που κινούνται επί της οδού Νεοπτολέμου, παραβίασε την προτεραιότητα και συγκρούστηκε με νομίμως διερχόμενο όχημα από την οδό Ιλιάδος.

Εν συνεχεία, έχασε τον έλεγχο και αφού παρέσυρε την πεζή που περνούσε από το σημείο με την κόρη της, στη συνέχεια προσέκρουσε σε σειρά από σταθμευμένα οχήματα, όπου και ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο 84χρονος οδηγός που κατείχε δίπλωμα αναμένεται να συλληφθεί από την Τροχαία για την πρόκληση του θανατηφόρου δυστυχήματος με την προανάκριση για τις συνθήκες του τραγικού τροχαίου να βρίσκεται σε εξέλιξη.

