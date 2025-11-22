Τροχαίο στο Παγκράτι: Αναζητείται δομή φιλοξενίας για την 32χρονη ΑμεΑ κόρη του θύματος

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί οι αρχές, ώστε να εξασφαλίσουν άμεσα μια κατάλληλη δομή για τη φιλοξενία της 32χρονης ΑμεΑ, η οποία έχασε τη μητέρα της, μετά από θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Παγκράτι.

Η νεαρή γυναίκα, που αντιμετωπίζει νοητικές δυσκολίες, ήταν παρούσα τη στιγμή που η 75χρονη μητέρα της παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από όχημα στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου το βράδυ της Παρασκευής (21/11).

Από την πρώτη στιγμή, αστυνομικοί της Τροχαίας τη μετέφεραν στο Τμήμα, όπου ψυχολόγος της παρέχει υποστήριξη, ενώ οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες «χτενίζουν» κάθε διαθέσιμη επιλογή για να εξασφαλισθεί η φροντίδα της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν άλλοι συγγενείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν τη νεαρή, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη εύρεσης κατάλληλης δομής.

Την ίδια ώρα φωτίζονται σταδιακά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό δυστύχημα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο 84χρονος οδηγός αυτοκινήτου κινούνταν στην οδό Νεοπτολέμου όταν φέρεται να παραβίασε την προτεραιότητα, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και στη συνέχεια άρχισε μια ανεξέλεγκτη πορεία.

Το όχημα παρέσυρε την άτυχη πεζή που περνούσε το δρόμο με την κόρη της και στη συνέχεια προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για αλλοπρόσαλλες οδηγικές συμπεριφορές που προηγήθηκαν λίγα λεπτά πριν τη σύγκρουση, με τον 84χρονο να πραγματοποιεί ασυνήθιστους ελιγμούς κατά το ξεπαρκάρισμα.

Η ένταση που δημιουργήθηκε από τις παρατηρήσεις που του έγιναν φέρεται να συνέβαλε στο να αναπτύξει ταχύτητα, οδηγώντας τελικά στην τραγωδία.

Η 75χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όπου λίγο αργότερα κατέληξε. Ο ηλικιωμένος οδηγός, που διαθέτει δίπλωμα σε ισχύ, αναμένεται να συλληφθεί για το θανατηφόρο τροχαίο, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος.

