Τροχαίο στο Νεοχώρι Μεσολογγίου: Στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, με οδηγό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, μετά από σύγκρουση της μηχανής του με αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (28.10.25) στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, στην διασταύρωση προς Λούρο, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μεσολογγίου στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό του Α.Τ. Αιτωλικού, όπου διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: messolonghivoice.gr