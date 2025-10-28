Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Επικαιρότητα
Επικαιρότητα

Τροχαίο στο Νεοχώρι Μεσολογγίου: Στο νοσοκομείο οδηγός μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, με οδηγό να μεταφέρεται στο νοσοκομείο, μετά από σύγκρουση της μηχανής του με αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (28.10.25)  στο Νεοχώρι Μεσολογγίου, στην διασταύρωση προς Λούρο, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μεσολογγίου στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό του Α.Τ. Αιτωλικού, όπου διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: messolonghivoice.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αγρίνιο: Θύμα βανδαλισμού οι ιστορικοί κίονες – Ντροπή για όλους μας

Αγρίνιο: Τους έπιασαν στα πράσα να κλέβουν ελιές μέσα σε λιοστάσι – Συνελήφθη...

Το ΚΑΠΗ Δήμου Μεσολογγίου αποχαιρετά τον Οκτώβριο με ένα βίντεο γεμάτο δράσεις και...

Μεσολόγγι: Δημιουργία «Χρυσής Βίβλου» για τους αγωνιστές που έπεσαν στις πολιορκίες 1821-1829

Σπύρος Διαμαντόπουλος: Η 28η Οκτωβρίου συμβολίζει τις διαχρονικές θυσίες των προγόνων μας

Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου: Το «όχι» σήμερα, 85 χρόνια μετά

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.