Τροχαίο στο Μεσολόγγι: Συνελήφθη ο «άφαντος» οδηγός που «καρφώθηκε» σε τζαμαρία επιχείρησης

Συνελήφθη στο Μεσολόγγι ο οδηγός που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν το αυτοκίνητό του «καρφώθηκε» σε τζαμαρία επιχείρησης ταχυμεταφορών και ύστερα τράπηκε σε φυγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (7.9.25), όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη του καταστήματος των ΕΛΤΑ Courier, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, προχθές το μεσημέρι, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Μεσολογγίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κατάστημα ταχυδρομικών υπηρεσιών προκαλώντας υλικές ζημιές και εγκατέλειψε το τόπο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να δηλώσει τα στοιχεία ταυτότητας του και χωρίς να ενημερώσει την αρμόδια αστυνομική αρχή.