Τροχαίο στο Κεράσοβο Αγρινίου με τραυματισμό μετά από σύγκρουση δύο δικύκλων

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε στο Κεράσοβο Αγρινίου, μετά από σύγκρουση δύο δικύκλων, με αποτέλεσμα ένας οδηγός να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (12.10.25). Σύμφωνα με πληροφορίες, στο περιστατικό ενεπλάκησαν δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ένας άνδρας στο χέρι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα περιπολικό της Τροχαίας Μεσολογγίου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

