Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου: Σύγκρουση ταξί με μηχανή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου, στην οδό Παπαστράτου, όταν μηχανή συγκρούστηκε με ταξί.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17.10.25). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ταξί, κινούμενο επί της Παπαστράτου, σταμάτησε βάζοντας αλάρμ, με αποτέλεσμα η μηχανή που ακολουθούσε να προσκρούσει στο πίσω μέρος του οχήματος.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ευτυχώς όμως δεν υπήρξε τραυματισμός.

17 Οκτ 2025

