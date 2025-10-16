Τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου· Φορτηγό εμβόλισε ΙΧ και το «κόλλησε» πάνω σε σταθμευμένο φορτηγό

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου, όταν φορτηγό, εμβόλισε ΙΧ και το «κόλλησε» πάνω σε σταθμευμένο φορτηγό.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (16.9.25). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό που κινούνταν επί της οδού Μακρή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χτύπησε ένα κόκκινο Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια «κόλλησε» πάνω σε σταθμευμένο φορτηγό.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαίο Αγρινίου.