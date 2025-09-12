Τροχαίο στο Αίγιο: Στο Καραμανδάνειο δύο ανήλικες που παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο

Στο Καραμανδάνειο μεταφέρθηκαν δύο ανήλικες που τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο Αίγιο, όταν αυτοκίνητο τις παρέσυρε.

Τα κορίτσια ηλικίας 13 και 14 ετών τραυματίστηκαν από το διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης σε κεντρική οδό του Αιγίου, με αποτέλεσμα στο σημείο να επικρατήσει αναστάτωση.

Οι δύο ανήλικες διακομίσθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο του Αιγίου και εν συνεχεία προληπτικά στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα.

Την προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αιγιάλειας.

Πηγή: iefimerida.gr