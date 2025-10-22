Τροχαίο στο Αγρίνιο: Τραυματίστηκε γυναίκα συνοδηγός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό γυναίκας συνοδηγού σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου, στη διασταύρωση των οδών Ι. Σταΐκου και Κακαβιάς, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τζιπ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22.10.25). Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κόκκινο Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν επί της Κακαβιάς συγκρούστηκε με τζιπ που ανέβαινε την Ι. Σταϊκού, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο κεφάλι η συνοδηγός του κόκκινου οχήματος. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Νοσοκομείο Αγρινίου για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τζιπ επέβαινε μια γυναίκα με το παιδί της, το οποίο είναι ΑμεΑ.

Δείτε φωτογραφίες: