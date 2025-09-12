Τροχαίο στο Αγρίνιο: Μεθυσμένος ο 19χρονος Ρομά που τράκαρε στον κόμβο Σταδίου - Και 16χρονη μέσα στο όχημα

Μεθυσμένος ο 19χρονος Ρομά από το Αγρίνιο που ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον κόμβο Σταδίου, ενώ μάλιστα στο όχημα υπήρχε και 16χρονη συνεπιβάτιδα που τραυματίστηκε στη σύγκρουση.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου 2025 κοντά στον κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που κινούνταν με κατεύθυνση προς το Αγρίνιο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός οδοστρώματος.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες τα ξημερώματα της Πέμπτης (11.9.25), στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι οδηγώντας αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αποτέλεσμα να προκληθεί ο ελαφρύς τραυματισμός του, καθώς και της 16χρονης συνεπιβάτιδος του οχήματος και σε τροχονομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.