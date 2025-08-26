Τροχαίο στην Πάτρα: ΙΧ «καρφώθηκε» σε μηχανή – Εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο ο δικυκλιστής

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα όταν ΙΧ «καρφώθηκε» πάνω σε μηχανή, με αποτέλεσμα ο δικυκλιστής να εκτιναχθεί στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (26.8.25), λίγο πριν τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Αράτου. Ο οδηγός της μηχανής, άνδρας περίπου 50 ετών, εκτινάχθηκε και βρέθηκε στο πεζοδρόμιο.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, ήταν σε συνείδηση. Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: dete.gr