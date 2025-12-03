Τροχαίο στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι – Νεκρή η 75χρονη

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν μητέρα και κόρη έπεσε από γέφυρα ύψους 7 μέτρων, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 75χρονη.

Το τροχαίο συνέβη την Τετάρτη (3.12.25) στο γεφυράκι των Κουραμάδων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν η άτυχη γυναίκα και η 48χρονη κόρη της, εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει από τη γέφυρα ύψους 7 μέτρων.

Στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό τους. Τελικά, δεν τα κατάφεραν και οι δύο, καθώς η συνοδηγός έχασε τη ζωή της, ενώ η οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

“Ολοκληρώθηκε η ανάσυρση, μιας γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της και μιας ακόμη τραυματισμένης, από ΙΧ όχημα στην περιοχή Κουραμάδες Κέρκυρας, οι οποίες και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα”, αναφέρει η ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

