Τροχαίο στην Καλλιθέα: Μάχη για την ζωή δίνει 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ

Μάχη για την ζωή του δίνει 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος τραυματίστηκε σε σφοδρό τροχαίο ατύχημα στην Καλλιθέα Αττικής, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 1ης Σεπτεμβρίου στην Καλλιθέα. Ο άτυχος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Τζάνειο Νοσοκομείο και δίνει μάχη για την ζωή του, μετά τη σφοδρή σύγκρουση της μοτοσικλέτας του με διερχόμενο όχημα.

Η στιγμή του τροχαίου

Το ατύχημα συνέβη στη διασταύρωση των οδών Επαμεινώνδα και Πεισιστράτου, καθώς ο διασώστης κατευθυνόταν προς τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος γύρω στις 10 το πρωί και αμέσως μετά είδαν τον άνδρα πεσμένο στο οδόστρωμα.

Η σφοδρή σύγκρουση

Η μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒίτη καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς από τη σύγκρουση, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΙΧ βγήκε από την Πεισιστράτου, με αποτέλεσμα η πρόσκρουση να είναι αναπόφευκτη. Το περιστατικό καταγράφηκε ως ιδιαίτερα σφοδρό, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την κατάσταση της μοτοσικλέτας.

Δείτε το βίντεο:

Η μάχη για τη ζωή

Ο 47χρονος διακομίστηκε άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του. Όπως έγινε γνωστό, λίγη ώρα πριν το δυστύχημα, είχε κληθεί να προσφέρει βοήθεια σε άλλο περιστατικό, δείχνοντας για ακόμη μια φορά τον αδιάκοπο αγώνα των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Οι έρευνες της Τροχαίας

Η Τροχαία Καλλιθέας διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, ενώ αναμένονται καταθέσεις μαρτύρων για να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες.

Πηγή: govnews.gr