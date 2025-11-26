Τροχαίο στην Φλώρινα: Δύο νεκροί από ανατροπή αυτοκινήτου στις Πρέσπες

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Φλώρινας- Αγίου Γερμανού, στις Πρέσπες με δύο νεκρούς από ανατροπή αυτοκινήτου.

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε, λίγη ώρα μετά τις 19.00, στην εθνική οδό Φλώρινας- Αγίου Γερμανού Πρεσπών, στο ύψος της κοινότητας Πλατέος. Σύμφωνα με πληροφορίες το Ι.Χ. επιβατικό όχημα έφυγε από την πορεία του, εξετράπη και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπούς εργάτες στην περιοχή. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Φλώρινας.

Πηγή: ertnews.gr