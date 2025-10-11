Τροχαίο στην Εύβοια με σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων: Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άντρας

Τροχαίο στην Εύβοια με σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων: Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άντρας
Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε στην Εύβοια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άντρα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (11.10.25) λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, στο ύψος του Ξενοδοχείου «Μιραμάρε» στον Δήμο Ερέτριας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πάνω σε στροφή.

Από τη σύγκρουση υπήρξε εγκλωβισμός μιας 40χρονης γυναίκας, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πληρώματα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν την τραυματία στο Νοσοκομείο Χαλκίδας η αστυνομία, καθώς και οι Εθελοντικές Ομάδες της ΕΣΔΔΕ και της Αμαρυνθίας Άρτεμις.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: eviaonline.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία του θανάτου της

11 Οκτ 2025

Ετικέτες: Εύβοια, συγκρουση, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;