Τροχαίο στην Εύβοια με σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων: Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άντρας

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτων σημειώθηκε στην Εύβοια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άντρα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (11.10.25) λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, στο ύψος του Ξενοδοχείου «Μιραμάρε» στον Δήμο Ερέτριας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πάνω σε στροφή.

Από τη σύγκρουση υπήρξε εγκλωβισμός μιας 40χρονης γυναίκας, ενώ ένας άνδρας τραυματίστηκε. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, πληρώματα του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν την τραυματία στο Νοσοκομείο Χαλκίδας η αστυνομία, καθώς και οι Εθελοντικές Ομάδες της ΕΣΔΔΕ και της Αμαρυνθίας Άρτεμις.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: eviaonline.gr