Τροχαίο στην ΕΟ Αμφιλοχίας – Άρτας με εκτροπή οχήματος – Επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αμφιλοχίας – Άρτας, στη διασταύρωση Αμπελακίου, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του ηλικιωμένου οδηγού.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου στο 7ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αμφιλοχίας – Άρτας, όταν ΙΧΕ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του για λόγους που παραμένουν υπό διερεύνηση και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι.

Ο ηλικιωμένος οδηγός, που βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα στο όχημα, είχε τις αισθήσεις του, αλλά αδυνατούσε να απεγκλωβιστεί μόνος του λόγω της θέσης του αυτοκινήτου μετά την εκτροπή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, οι οποίες επιχειρούν τον απεγκλωβισμό του οδηγού που είναι καλά στη υγεία του ενώ άνδρες του ΕΚΑΒ τον μεταφέρουν προληπτικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας.

