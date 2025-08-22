Τροχαίο στην Εγνατία οδό: Στην φυλακή ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο Βούλγαρος οδηγός φορτηγού που προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα στην Εγνατία οδό με 3 νεκρούς, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο 56χρονος οδηγός, που για μέρες νοσηλεύονταν τραυματίας από το δυστύχημα, απολογήθηκε στον ανακριτή Ξάνθης ο οποίος αποφάσισε να προφυλακιστεί ο βουλγαρικής καταγωγής άνδρας.

Ο οδηγός κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση.

Επιπλέον, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο 56χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ έχει οριστεί ειδικός πραγματογνώμονας για να για να προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό.

Το τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα το μεσημέρι, όταν το φορτηγό προσέκρουσε σε ΙΧ το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία από τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν σε αυτό, ενώ το τέταρτο άτομο κατάφερε να βγει σώο, με αρκετά τραύματα.

Το φλεγόμενο όχημα παρέσυρε και δεύτερο ΙΧ, από το οποίο οι επιβάτες πρόλαβαν να βγουν.

