Τροχαίο στην Άρτα: Αυτός είναι ο Πατρινός με το φορτηγό που έχασε την ζωή του στην Ιόνια Οδό

Αυτός είναι ο 52χρονος Πατρινός που έχασε την ζωή του στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με ανατροπή φορτηγού οχήματος, που σημειώθηκε κοντά στη Σκαμνιά Άρτας, στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού.

Συγκεκριμένα, ένας 52χρονος Πατρινός, Κώστας Νάκκος, πατέρας 3 παιδιών, είναι ο οδηγός που ανασύρθηκε νεκρός από το κατεστραμμένο φορτηγό του, μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2025, στον παράδρομο της Ιονίας Οδού, στο ύψος του 145,6ου χιλιομέτρου, κοντά στη Σκαμνιά Άρτας.

Το φορτηγό, το οποίο μετέφερε λάδια, ανετράπη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του οδηγού στην καμπίνα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας και η 5η ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Με τη χρήση διασωστικών εργαλείων οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Προηγήθηκε η ανύψωση του τράκτορα με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών γερανών από την Άρτα, ώστε να μπορέσουν οι διασώστες να προσεγγίσουν την καμπίνα του οχήματος. Ο 52χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άτυχος οδηγός ήταν κάτοικος Πατρών. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: tempo24.news