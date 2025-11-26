Τροχαίο στη Ζάκυνθο: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε μοτοσικλετιστή στην παραλιακή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν ένας 44χρονος, ο οποίος οδηγούσε μεθυσμένος, χτύπησε ένα μοτοσικλετιστή, στην παραλιακή.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25.11.25) στην οδό Κ. Λομβάρδου, την παραλιακή της πόλης, όταν το Ι.Χ. με οδηγό τον 44χρονο, συγκρούστηκε με το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ένας 28χρονος, επίσης κάτοικος Ζακύνθου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου ¨ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ¨, από όπου και εξήλθε, αφού διαπιστώθηκε ότι τα τραύματά του δεν ήταν σοβαρά. Κατόπιν αλκοολομέτρησης, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του Ι.Χ. βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης. Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 44χρονος για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Πηγή: ertnews.gr