Τροχαίο στη Βούλα: Αυτοκίνητο έπεσε σε τρύπα στο οδόστρωμα από σπασμένο αγωγό νερού

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Βούλα Αττικής, όταν αυτοκίνητο έπεσε σε τρύπα στο οδόστρωμα που προκλήθηκε από σπασμένο αγωγό νερού.

Συγκεκριμένα στην οδό Σπερχειάδος το μεσημέρι της Τρίτης (16.09.2025), ένα ΙΧ έπεσε σε τρύπα που είχε δημιουργηθεί στο οδόστρωμα και έπεσε μέσα.

Όπως φαίνεται από τα πλάνα του MEGA, έχει σπάσει αγωγός νερού από το μεσημέρι όπως λένε οι κάτοικοι και κανείς δεν είχε μεριμνήσει.

Τα νερά έτρεχαν από τις 4 το μεσημέρι και το ύψος του νερού έφτασε και τα 30 μέτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά υπήρχε μόνο μία ρωγμή στο οδόστρωμα ενώ στις 4 η ώρα εξερράγη ο αγωγός.

Πηγή: megatv.com