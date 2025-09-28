Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματισμένη 40χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματισμένη 40χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα, μία 40χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

 

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (28.9.25) στη Θεσσαλονίκη και, συγκεκριμένα, στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr ένα αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών, με συνέπεια να την τραυματίσει σοβαρά.

 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και διακόμισε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Χανιά: Αστυνομικοί εντόπισαν 63χρονο με θηλιά στο λαιμό και τον έσωσαν

Χανιά: Αστυνομικοί εντόπισαν 63χρονο με θηλιά στο λαιμό και τον έσωσαν

Ηρωική επέμβαση των Αρχών στα Χανιά Κρήτης, με αστυνομικούς που έσωσαν 63χρονο που προσπάθησε να αυτοκτονήσει, όταν τον βρήκαν με την θηλιά στον λαιμό στο σπίτι του

28 Σεπ 2025

Ετικέτες: γυναίκα, Θεσσαλονικη, παράσυρση, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;