Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Σοβαρά τραυματισμένη 40χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εσπευσμένα, μία 40χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (28.9.25) στη Θεσσαλονίκη και, συγκεκριμένα, στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr ένα αυτοκίνητο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέσυρε μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών, με συνέπεια να την τραυματίσει σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε και διακόμισε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».