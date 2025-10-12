Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας οδηγός ταξί παρέσυρε και εγκατέλειψε αστυνομικό με μηχανή.

 

Ειδικότερα το βράδυ του Σαββάτου (11.10.25), το ταξί φαίνεται πως χτύπησε την μπροστινή ρόδα της μηχανής, πάνω στην οποία επέβαινε ένας αστυνομικός να πέσει και να τραυματιστεί ελαφρά.

Δείτε το βίντεο:

 

Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος έγινε «καπνός» μετά το ατύχημα, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Πηγή: cnn.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Μητσοτάκης: Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη

Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, όπως ανέφερε στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

12 Οκτ 2025

Ετικέτες: αστυνομιικος, Θεσσαλονικη, ταξί, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;