Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί παρέσυρε αστυνομικό με μηχανή και τον εγκατέλειψε

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας οδηγός ταξί παρέσυρε και εγκατέλειψε αστυνομικό με μηχανή.

Ειδικότερα το βράδυ του Σαββάτου (11.10.25), το ταξί φαίνεται πως χτύπησε την μπροστινή ρόδα της μηχανής, πάνω στην οποία επέβαινε ένας αστυνομικός να πέσει και να τραυματιστεί ελαφρά.

Δείτε το βίντεο:

Οι Αρχές αναζητούν τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος έγινε «καπνός» μετά το ατύχημα, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Πηγή: cnn.gr