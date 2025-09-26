Τροχαίο στη Ναύπακτο: Τραυματίστηκε δικυκλιστής από το Μεσολόγγι - Είχε επισκεφθεί την μνηστή του

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όπου τραυματίστηκε νεαρός δικυκλιστής από το Μεσολόγγι, ο οποίος είχε έρθει στην περιοχή για να επισκεφθεί την μνηστή του.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στον δρόμο που οδηγεί από τα Μαλάματα προς το Καστράκι Δωρίδας, ένα τμήμα του οποίου χρησιμοποιείται ως παράκαμψη του δρόμου Ναύπακτος – Ευπάλιο καθώς δεν λειτουργεί η παλιά γέφυρα του Μόρνου.

Ο οδηγός της μεγάλου κυβισμού μηχανής παρέα με έναν φίλο του είχαν κατεύθυνση προς Καστράκι, όταν ο νεαρός για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και αφού προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ σύρθηκε στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον μηρό και στο χέρι.

Στο σημείο μετά από αρκετή ώρα έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Να σημειωθεί ότι φορούσε κράνος και αυτό βοήθησε στο να μην έχει τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο νεαρός κατάγεται από την Κατοχή Μεσολογγίου και είχε επισκεφθεί την μνηστή του στο Ευπάλιο, με την οποία μάλιστα είχαν προγραμματίσει τον γάμο τους το επόμενο διάστημα.

