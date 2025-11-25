Τροχαίο στη Ναύπακτο: Αθώος ο φούρναρης που κατηγορήθηκε για τον θάνατο 49χρονου

Αθώος ο φούρναρης που κατηγορήθηκε για τον θάνατο ενός 49χρονου στη Ναύπακτο σε τροχαίο που σημειώθηκε στο Ξηροπήγαδο πριν από μερικά χρόνια, κοντά στο Κέντρο Υγείας.

Πρόκειται για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε έξω από κλαμπ στη Ναύπακτο όταν ο 49χρονος που νωρίτερα ήταν στο κατάστημα, λίγο αργότερα βρέθηκε χτυπημένος στη μέση του δρόμου. Ο άνδρας βρέθηκε χτυπημένος στη μέση του δρόμου, όμως ο οδηγός που φέρεται ότι τον χτύπησε εγκατέλειψε το σημείο. Ωστόσο σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο ο κατηγορούμενος που διατηρεί φούρνο στην συγκεκριμένη περιοχή, στις 4 το πρωί εκείνης της μοιραίας ημέρας κινούνταν στον δρόμο του Ξηροπηγάδου κατευθυνόμενος προς το κατάστημά του. Φθάνοντας στο σημείο ο φούρναρης και ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς και η ορατότητα ήταν περιορισμένη είδε όπως είπε ο ίδιος, ξαφνικά στη μέση του δρόμου ένα μαύρο πράγμα που έμοιαζε με σακούλα. Μόλις το αντιλήφθηκε έκανε έναν ελιγμό για να μην το πατήσει και συνέχισε τον δρόμο του.

Όταν εντοπίστηκε ο 49χρονος και οι αστυνομικοί βρήκαν υλικό από κάμερες ασφαλείας διαπίστωσαν ότι το μοναδικό αυτοκίνητο που πέρασε εκείνη την ώρα ήταν το τζιπ του κατηγορούμενου και έτσι πριν από λίγες ημέρες οδηγήθηκε στο εδώλιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο και την δικηγόρο του Έφη Σκούρα, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας έδειξε ότι ο 49χρονος βγήκε από το κατάστημα παραπατώντας καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ που από τις εξετάσεις αίματος που του έγιναν βρέθηκε να έχει ποσοστό 5,4 και έπεσε στο οδόστρωμα στην μέση σχεδόν της λωρίδας κυκλοφορίας που έχει κατεύθυνση από Ναύπακτο προς Ιτέα.

Όπως είπαν οι μάρτυρες το σώμα του ήταν κάθετα στον δρόμο με το κεφάλι προς την πλευρά του κλαμπ και τα πόδια προς την διαχωριστική γραμμή. Αν λοιπόν το αυτοκίνητο είχε περάσει από πάνω του, όπως είπε και η κα Σκούρα θα του είχε προκαλέσει τραύματα στα πόδια, διότι ο ελιγμός του αυτοκινήτου ήταν αποδεδειγμένος βάσει του οπτικού υλικού. Η ιατροδικαστική έκθεση ωστόσο έκανε λόγο για τραύμα στο χέρι, στο πρόσωπο και στην βάση του κρανίου.

Αυτό κατά την υπεράσπιση σήμαινε ότι δεν ήταν υπεύθυνος ο οδηγός για τον θάνατο του 49χρονου ο οποίος επήλθε λίγη ώρα αργότερα και ενώ είχε μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου.

Η διαδικασία κράτησε αρκετές ώρες και τελικά η απόφαση του Δικαστηρίου ήταν αθωωτική καθώς υπήρξαν αμφιβολίες για τυχόν ευθύνη του οδηγού.

Πηγή: aixmi-new.gr