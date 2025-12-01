Τροχαίο στη Λούτσα: Βρέθηκε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του 29χρονου οδηγού

Ραγδαίες εξελίξεις στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα καθώς οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 29χρονος οδηγός που προκάλεσε την τραγωδία έδειξαν πως είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Σύμφωνα με το MEGA, οι εξετάσεις έδειξαν πως ο νεαρός ήταν αρκετά πιο πάνω από το όριο και φυσικά προκαλεί απορία πως γίνεται το αλκοτέστ που του έγινε στο σημείο να τον έβγαλε αρνητικό και οι αιματολογικές εξετάσεις να έδειξαν δείκτη αρκετά μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το MEGA, ο 29χρονος φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης αλλά όχι αλκοόλ ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα για το αν είχε όντως κάνει βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας το θύμα

Γόνος της γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας στον χώρο των ζαχαροπλαστείων, Leonidas, ήταν ο άτυχος 24χρονος που τραυματίστηκε θανάσιμα στο σοκαριστικό τροχαίο στη Λούτσα.

Συγκεκριμένα, ήταν εγγονός του ιδρυτή της αλυσίδας με τα διάσημα σοκολατάκια “Leonidas”. Mάλιστα, το θύμα εργαζόταν στην επιχείρηση της οικογένειας στο Βέλγιο και είχε ως όραμα να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία του παππού του. Το παιδί ήρθε στην Ελλάδα για λίγες μέρες, καθώς ορκιζόταν η κοπέλα του. Ήθελε να βρίσκεται στη ορκωμοσία της. Θα επέστρεφε ξανά στις Βρυξέλλες τις επόμενες μέρες όμως, δεν πρόλαβε. Το νήμα της ζωής του κόπηκε βίαια όταν έπεσε πάνω του με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο 29χρονος.

Το σοκαριστικό τροχαίο έγινε ακριβώς έξω από το σπίτι της γιαγιάς του στην Αρτέμιδα. Ο 24χρονος μόλις είχε επιστρέψει από βόλτα με τη μητέρα, την αδελφή του και την κοπέλα του και έβγαζε τα ψώνια από το πορτμπαγκάζ. Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος μπροστά στα μάτια των δικών του.

«Να σφίξουν τα δόντια οι γονείς, να δίνει ο ένας δύναμη στον άλλον. Το παλικάρι δεν γυρίζει πίσω. Το γιατί ο οδηγός συνέχιζε να βρίσκεται πίσω απο το τιμόνι ενώ είχε παραβατική οδηγική συμπεριφορά, αυτό πρέπει να το δουν οι αρχές», δηλώνει στο Newsbomb ο πατέρας του νεαρού που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο που είχε σημειωθεί στις 13 Απριλίου του 2020 με δράστη ξανά τον ίδιο οδηγό.

Το περιστατικό είχε γίνει στη Βραυρώνα. Το αυτοκίνητο του 29χρονου εξετράπη αριστερά της πορείας του και ανετράπη με σκοπό να τραυματιστεί σοβαρά ο συνοδηγός.

Η κηδεία του άτυχου 24χρονου θα οριστεί τις επόμενες ώρες.

Αυτός είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το δυστύχημα

Γνωστός στις αρχές φαίνεται πως είναι ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο δυστύχημα στην Λούτσα, παρασέρνοντας 24χρονο τρέχοντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA στο παρελθόν είχε διαπράξει πληθώρα αδικημάτων.

Οι προστριβές του με το νόμο ξεκίνησαν πριν 10 χρόνια, το 2015 στην ηλικία των 19 ετών όταν αρχικά συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για κατοχή ναρκωτικών, επίσης την ίδια χρονιά συλλαμβάνεται στην Αγία Παρασκευή για κλοπές.

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί και συνέχισε να παρανομεί αφού το 2017 στην περιοχή που έγινε το τροχαίο δυστύχημα, ο 29χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση κάνναβης. Ο ίδιος άνθρωπος το 2022 συμμετείχε σε κύκλωμα εξαπάτησης μέσω υπολογιστών το οποίο είχε στηθεί στην περιοχή της Πέλλας, αλλά συνελήφθη λίγους μήνες αργότερα ξανά για κατοχή ναρκωτικών…

Είχε προκαλέσει και στο παρελθόν τροχαίο ατύχημα

Ο 29χρονος φαίνεται επίσης πως είχε «έφεση» στα τροχαία αφού σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το 2020 είχε προκαλέσει ατύχημα ξανά στην περιοχή της Αρτέμιδας. Από το τροχαίο που είχε προκαλέσει τότε είχε τραυματιστεί ο συνοδηγός που επέβαινε στο αυτοκίνητο του 29χρονου.

Παραδέχτηκε πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης

Μια νέα τροπή παίρνει το δυστύχημα στη Λούτσα καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, ο 29χρονος που προκάλεσε τον θάνατο ενός 24χρονου μετά από την ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου του.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, ρώτησαν τον 29χρονο αν έχει καταναλώσει αλκοόλ. Τότε ο 29χρονος φέρεται να ανέφερε πως δεν έχει πιει αλκοόλ αλλά είχε κάνει χρήση ουσιών, χωρίς να κατονομάζει τι ακριβώς.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι άνδρες της Αστυνομίας ξήλωσαν αμέσως μετά κυριολεκτικά τα… πάντα από το αυτοκίνητο του 29χρονου ώστε να εντοπιστεί αν και εφόσον υπήρχαν ναρκωτικά κρυμμένα.

Είχε σκοτώσει τον 24χρονο και κοίταζε τι ζημιές είχε πάθει το αυτοκίνητό του

Την ώρα που η Τροχαία προσπαθεί να διαλευκάνει τι ακριβώς συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στη Λούτσα, με το αυτοκίνητο ενός 29χρονου να θερίζει έναν 24χρονο και την οικογένειά του, νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, λίγα λεπτά αφότου είχε γίνει το φρικτό τροχαίο, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον 29χρονο ότι είχε σκοτωθεί ένας άνθρωπος από το ατύχημα που προκάλεσε εκείνος αρκέστηκε να απαντήσει «παιδιά, να δω τι ζημιές έχει το αμάξι μου»!

