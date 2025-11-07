Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, 2025
Τροχαίο στη Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 3χρονο – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λάρισα, όταν ένα παιδί τριών ετών παρασύρθηκε σήμερα από ΙΧ αυτοκίνητο.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (7.11.25), λίγο μετά τη 1 μ.μ., στην συνοικία της Νέας Σμύρνης όταν κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδάκι βρίσκεται στην χειρουργική κλινική με τους γιατρούς να κάνουν εξετάσεις για να δουν τη σοβαρότητα των τραυμάτων του.

Έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος διεξάγει η Τροχαία Λάρισας

Πηγή: onarissa.gr

