Τροχαίο στη Δράμα: «Όταν το έμαθα, έσβησαν όλα» - Λύγισε ο πατέρας του νεκρού 14χρονου

Λύγισε ο χαροκαμένος πατέρας του 14χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Δράμα, ο οποίος μάλιστα είδε το παιδί του στον δρόμο, λίγη ώρα πριν το τραγικό συμβάν.

Απέραντη θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου που «έσβησε» την Κυριακή (12.10.2025) στο τροχαίο δυστύχημα στη Δράμα. Το θύμα οδηγούσε αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν και 3 φίλοι του, όταν έχασε τον έλεγχο και αυτό έπεσε ντελαπάρισε και έπεσε στον γκρεμό.

Οι γονείς του 14χρονου παιδιού, δεν μπορούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν πως το αγγελούδι τους έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί τι ήταν αυτό που έκανε το παιδί να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να προκληθεί το τροχαίο δυστύχημα στο Βώλακα της Δράμας.

Από την πτώση του αυτοκινήτου στον γκρεμό, τραυματίστηκε ένα παιδί ενώ οι άλλοι 2 ανήλικοι επιβαίνοντες βγήκαν σώοι από το κατεστραμμένο όχημα.

Ο πατέρας του 14χρονου μίλησε στο newsit.gr επαναλαμβάνοντας πως δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το τι έχει γίνει.

Ξεκαθάρισε πως το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό του αλλά του πατέρα ενός άλλου παιδιού. Όσον αφορά το πώς ένα παιδί στην τρυφερή ηλικία των 14 χρόνων έπαιρνε το αυτοκίνητο και οδηγούσε, απάντησε πως «ήξερε και δεν ήξερε να οδηγεί».

Η τελευταία φορά που ο χαροκαμένος πατέρας είδε το σπλάχνο του, ήταν λίγη ώρα πριν το τροχαίο δυστύχημα. Μας αφηγήθηκε ότι τον είδε στον δρόμο και απλά τον χαιρέτησε. Δεν ήξερε πως αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα δει τα μάτια του.

«Είμαι ζαλισμένος, δεν μπορώ να ηρεμήσω. Το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό μου. Ήταν του πατέρα άλλου παιδιού. Ό,τι και να σας πω δεν ξέρω. Από χθες είναι δύσκολα τα πράγματα. Το παιδί ήξερε και δεν ήξερε να οδηγεί. Λίγο νωρίτερα το είχα δει το παιδί στον δρόμο. Ανταμωθήκαμε, χαιρετηθήκαμε. Με ενημέρωσε η αστυνομία για το περιστατικό και από εκεί και πέρα έσβησαν όλα. Είναι δύσκολος δρόμος εκεί. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι καλά ευτυχώς», είπε συγκεκριμένα.