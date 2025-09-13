Τροχαίο στα Καμίνια: Βίντεο από την στιγμή που ΙΧ παρασύρει 16χρονη - Αναζητείται ο οδηγός

Σοκάρει το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τροχαίο ατύχημα στα Καμίνια Αττικής, όπου ο οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε 16χρονη.

Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (12/9), στην οδό Αγίου Ελευθερίου. Η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο μαζί με φίλη της. Καθώς βρίσκονταν ήδη στα μισά, όχημα φέρεται να τις αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να χτυπήσει τη 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά και έπεσε στο οδόστρωμα.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε προληπτικά από τους γονείς της σε νοσοκομείο, ενώ, ο οδηγός του αυτοκινήτου παραμένει άφαντος.

Δείτε το βίντεο του ANT1 από το ατύχημα:

Πηγή: protothema.gr