Τροχαίο σοκ με τραυματίες 24χρονο και 16χρονο - Διασωληνωμένος ο ένας στο Ρίο

Tροχαίο σημειώθηκε στη Βάρδα, με έναν 16χρονο που δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου κι έναν 24χρονο που νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το patrisnews, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν το δίκυκλο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.

Στο μηχανάκι επέβαιναν ο 24χρονος οδηγός και ο 16χρονος συνεπιβάτης του, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Ο 16χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 24χρονος οδηγός φέρει βαριά κατάγματα αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το ΑΤ Βουπρασίας.

tempo24.news