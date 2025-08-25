Τροχαίο με τραυματισμό στο Μεσολόγγι - ΙΧ συγκρούστηκε με μηχανή

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε στο Μεσολόγγι, μετά από σύγκρουση ΙΧ με μηχανή.

Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα (25.8.25) πριν από λίγη ώρα στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα ιχ επιβατικό και ένα δίκυκλο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Στο σημείο άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μεσολογγίου καθώς και περιπολικό της τροχαίας Μεσολογγίου οπου διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Πηγή: messolonghivoice.gr