Τροχαίο με τραυματισμό στην Κόρινθο: Σμπαράλια αυτοκίνητο που έπεσε σε δέντρο

Σφοδρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε στην Κόρινθο, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας που έπεσε σε δέντρο.

To τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5.9.25), στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου στην Κόρινθο, όταν Ι.Χ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε δέντρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Το αυτοκίνητο υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές.

Δείτε φωτογραφίες:

Πηγή: korinthostv.gr