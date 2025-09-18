Τροχαίο με τραυματισμό στη Ναύπακτο: Οδηγούσε επικίνδυνα στην Εθνική Οδό και συνελήφθη

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό σημειώθηκε κοντά στην Ναύπακτο, με τη σύλληψη αλλοδαπού που οδηγούσε μοτοσικλέτα ασυνείδητα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου - Αντιρρίου, οδηγώντας σε σύγκρουση με άλλο όχημα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι της Τετάρτης (17.9.25), στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου - Αντιρρίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, κάνοντας ελιγμούς και παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο προσέκρουσε σε δίκυκλο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας με αποτέλεσμα να προκληθεί ο ελαφρύς τραυματισμός του συλληφθέντα και του έτερου οδηγού.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου Πατρών.